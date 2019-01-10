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Malul çocuk sigortalı çalışırsa aylık kesilir

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, gazetemize yöneltilen malul çocuk sigortasına ilişkin soruyu cevapladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:54
Malul çocuk sigortalı çalışırsa aylık kesilir

Soru: Babam 2012 yılında rahmetli oldu. Ben malul olduğum için babamdan SSK yetim aylığı almaktayım. Aldığım maaş 1.429 TL. Ağabeyimin şirketinde sigortalı çalışmam veya ağabeyimin şirketine ortak olmam halinde yetim maaşım kesilir mi? Muammer D.

Cevap: Malul çocuğa yetim aylığı bağlanma şartlarından bir tanesi de sigortalı çalışmamaktır. Bu nedenle ağabeyinizin şirketinde sigortalı çalışmanız halinde malul yetim maaşınız kesilir. Limitet şirkete ortak olunca Bağ-Kur primi ödemeniz gerektiği gibi Bağ-Kur sigortalısı olacağınızdan maaşınız yine kesilecektir.

Ancak ortak olmayı düşündüğünüz şirketin anonim şirket olması halinde yönetim kuruluna seçilmemeniz koşuluyla ortak olmanız halinde Bağ-Kur sigortalısı olmayacağınızdan maaşınız kesilmez.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:54
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