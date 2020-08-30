Maltepe'deki orman yangını söndürüldü
İSTANBUL (AA) - Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.