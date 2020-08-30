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Aktüel Maltepe'deki orman yangını söndürüldü
Aktüel

Maltepe'deki orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:25:37 -
Maltepe'deki orman yangını söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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