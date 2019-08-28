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Maltepe’de VetBüs ile sokak hayvanları emin ellerde

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Maltepe Belediyesi, yeni bir işbirliği çalışmasına imza attı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
Maltepe’de VetBüs ile sokak hayvanları emin ellerde

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Maltepe Belediyesi, yeni bir işbirliği çalışmasına imza attı. Büyükşehir Belediyesi veterinerleriyle birlikte sokak hayvanları için hazırlanan VetBüs otobüsünü kullanan Maltepe Belediyesi veteriner ekipleri, sokaktaki can dostların yardımına koştu.


Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sokak hayvanları için başlattığı Vetbüs sistemine dahil olarak, sokak hayvanları için sunduğu hizmetleri sokaklara taşıdı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde Maltepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, VetBüs-VetKabin aracında, 4 personelden oluşan ekip ile birlikte sahipsiz kedi ve köpeklere, İdealtepe 50. Yıl Korusu’nda aşılama ve tedavi hizmeti sundu. Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Vetbüs sistemiyle 2018 yılından bu yana 2 bin 165 sahipsiz sokak hayvanına tedavi hizmeti sunulurken, Maltepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı “Sahipsiz Hayvan Kliniği”nde de son 5 yılda, 57 bin sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.



Hayvanseverler çok memnun


Vetbüs aracından memnun ayrılan hayvanseverler, Maltepe Belediyesi ve İBB’ye teşekkürlerini iletti. İBB Veterinerlik Hizmeti Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma hakkında açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Maltepe, bütün canlıların kenti olacak dedik. Bu sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyum. Bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemizin de gücünü yanımıza alarak, sokaktaki dostlarımıza daha etkin bir biçimde el uzatacağız” dedi.


İstanbul’un birçok semtini gezmeye devam edecek olan Vetbüs programına vatandaşlar, Alo 153’ten veya İBB’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
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