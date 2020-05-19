  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?
için kalan
Aktüel

Maltepe’de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Maltepe’de dün akşam saatlerinde bir şahıs ile sokakta ekmek dağıtan fırıncılar arasında tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:37:44 -
Maltepe’de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Maltepe’de dün akşam saatlerinde bir şahıs ile sokakta ekmek dağıtan fırıncılar arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında şahıs silahına davranarak iki fırıncıyı bacaklarından vurup yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, iddiaya göre Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. N.Y. isimli şahıs sokakta ekmek dağıtımı yapan fırıncı K.B. ve U.B. ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşandı. N.Y., fırıncılar tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.Y., bir silahla fırıncıların yanına tekrar geldi. Taraflar arasında tekrar yaşanan kavgada silahına davranan N.Y. fırıncılara birkaç el ateş etti. K.B. ve U.B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden uzaklaştı.


Şahsın fırıncılara silahla art arda ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırıncılar ile şahıs arasında arbede yaşanıyor. Ardından şahıs silahı ile ateş ederek iki fırıncıyı da vuruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı