Maltepe'de öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesi
Akademisyen Sözer'in cinayet zanlısının binaya girişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi
İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in Maltepe'deki evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlının binaya girişi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı'nı ve cinayetin işlendiği dairenin bulunduğu Barış Apartmanı'nın içerisini gösteren görüntülerde, cinayet zanlısı Kemal A'nın binaya olay günü saat 08.48'de geldiği ve yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.
Bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülmüş, dairedeki Aylin Sözer'in öldüğü belirlenmişti.
Evde bulunan Kemal A. gözaltına alınırken, Sözer'in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cenazesinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği anlaşılmıştı.