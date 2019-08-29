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Maltepe’de mültecilere destek masası kuruluyor

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfının (WALD) yürüttüğü “Sosyal Koruma Projesi” kapsamında mültecilere destek masası kurulmasına yönelik 8 maddelik iş birliği protokolünü imzaladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
Maltepe’de mültecilere destek masası kuruluyor

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfının (WALD) yürüttüğü “Sosyal Koruma Projesi” kapsamında mültecilere destek masası kurulmasına yönelik 8 maddelik iş birliği protokolünü imzaladı.


Maltepe Belediyesi, mültecilerle ilgili bir protokole imza attı. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfının (WALD) yürüttüğü “Sosyal Koruma Projesi” kapsamında mültecilere destek masası kurulmasına yönelik 8 maddelik işbirliği protokolü, Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından imzalandı. Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Temsilcisi İpek Miscioğlu, WALD Akademi Direktörü Hülya Alper, WALD Proje Koordinatörü Nuriye Happani ve Maltepe’nin Proje Koordinatörü İlayda Sanağ katıldı.


Karşılıklı görüş alışverişinin ardından imzalanan protokole göre en kısa sürede Belediye Ek Hizmet Binası’nda mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil koruma ve geçici koruma altında olan kişilere verilen hukuki, psikolojik danışmanlık ve kurumlar arası yönlendirme hizmetlerinden oluşan bir “Mülteci Masası” kurulacak. Masa ayrıca ilçede ihtiyacı olan her kesime de hizmet sunacak. Bu kapsamda WALD tarafından belediyede kurulacak masaya 1 proje koordinatörü, 1 proje asistanı, 1 psikolog, 1 avukat ve 1 tercüman tahsis edilecek. Masada belediye tarafından da personel görevlendirilecek. Masada mültecilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması ve koordinasyonlarının güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için bölgede bir platform oluşturulması, paydaşlara eğitim verilmesi ve kent konseyine katılacak mülteciler için Türkçe ve yerel yönetim sistemleri üzerinde kalkınma eğitimlerinin verilmesi hususunda çalışmalar yapılacak.



Başkan Kılıç: “Çok mutluyum”


İlçede yaşayan mültecilerin belediye bünyesinde kurulacak bir mülteciler destek masası sayesinde toplumdaki yaklaşımla birlikte bilgiye doğru kaynaktan ulaşmalarını sağlamak, bu merkez aracılığıyla sosyal haklarına erişimlerini kolaylaştırmak ve mültecilerin yerel yönetimlerin kent meclislerinde temsil edilmelerini sağlamak amacını güden protokolle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öncelikle böyle bir protokolün imzalanmasından duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. İlçemizde daha önce düzenlemiş olduğumuz diyalog konferanslarında bu sorunu masaya yatırmıştık. 3-5 Ekim tarihleri arasında tekrar böyle bir konferans düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu konferans öncesi böylesi bir anlaşmaya imza atmak ve mülteci sorununa insan hakları çerçevesinde çözümler üretmek bizler için onur verici. Protokol, herkese ve her şeyden önce Maltepemize hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
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