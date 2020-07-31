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Aktüel

Maltepe'de kurban kesim alanlarında denetim yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 15:40:44 -
Maltepe'de kurban kesim alanlarında denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, ilçedeki kurban kesim alanlarını denetledi.

Dallı, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların kurbanlarını hem sıhhi hem de dini açıdan uygun şekilde kesmelerini sağlamak için ilçede 28 yer belirlediklerini söyledi.

Kaymakam Dallı, ilçedeki kurum temsilcileriyle birlikte bu alanlarda denetim yaptıklarını belirterek, "Halk eğitim merkezimizde kurs açtık. Orada kesim yerlerinde görev alacak arkadaşlarımıza eğitim verdik. Kendilerine birer sertifika verdik. Onlara işin hem dini gereklerini hem de sıhhi açıdan nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrettik. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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