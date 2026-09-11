Maltepe'de ev sahibi çifti öldüren şüpheli ruhsatsız tabancayı evinden aldığını söyledi

Maltepe'de ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı silahla öldürdüğü, olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi ağır yaraladığı gerekçesiyle özel harekat polislerince gözaltına alınan Mehmet T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olay, 10 Eylül'de öğle saatlerinde Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta çıkan tartışmada meydana geldi.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmanın detaylarına da ulaşıldı.

Satış, binanın bir bölümü kaçak olduğu için gerçekleşmedi

Şüpheli Mehmet T.'nin yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olduğu, maktul tarafın ise Almanya'da yaşadığı ve binanın tamamının sahibi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden çiftin yaklaşık 10 yıl önce binayı satmak istediği, Mehmet T.'nin de binaya talip olduğu ve bu kapsamda binada tadilat yaptırdığı belirlendi. Şüphelinin, tadilat masrafları ve satışla ilgili olarak ev sahibi tarafa bir miktar para verdiği, ancak binanın bir bölümünün kaçak olması nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine verdiği paranın yanı sıra tadilat masraflarını da geri istediği öğrenildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın ardından binadaki kiraların Mehmet T. tarafından toplandığı, bu süreçte taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Dükkanlar olaydan bir gün önce tahliye ettirildi

Maktul tarafın bu süreçte Türkiye'ye geldiği, açılan dava sonucunda sürecin kendi lehlerine sonuçlanmasının ardından olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki giriş bölümünde bulunan dükkanların tahliye ettirildiği öğrenildi. Mehmet T.'nin de söz konusu dükkanlardan birini ofis olarak kullandığı ve tahliye işlemi sırasında maktul tarafın olayda yaralanan avukatıyla birlikte bulunduğu belirtildi.

Taraflar arasında burada tartışma yaşandığı, karşı tarafın ertesi gün yeniden geleceklerini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesi: Karşı taraf bana hakaret etti

Mehmet T. ifadesinde, bu sırada karşı tarafın kendisine hakaret ettiğini, daha sonra evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığını ve olayın gerçekleştiğini beyan etti.

Şüphelinin, kalabalığa ateş etmesinin amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu savunduğu, olayın ardından teslim olacağını ancak polis ekiplerinin gelmesi üzerine teslim olduğunu söylediği öğrenildi.