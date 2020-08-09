Maltepe'de düğünlerde maske ve sosyal mesafe denetimi

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanması için denetimlerin sayısı arttı. Ülkemizdeki vaka sayılarındaki artış ile birlikte yetkililer vatandaşları tedbirlere daha sıkı uymaları için dikkatli olmaya çağırırken insanların toplu olarak bulunduğu düğün gibi organizasyonlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Düğünler incelendi

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri ilçe sınırları içinde bulunan düğün salonlarında ve sokak düğünlerinde incelemede bulundu. Yapılan denetimlerde vatandaşların maske takıp takmadığı ve sosyal mesafeye uyup uymadığına bakıldı.