Maltepe'de dehşete düşüren operasyon!

İstanbul Maltepe’de yapılan operasyonda, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin eden şebekenin iki üyesi yakalandı. Operasyonda, çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ilacı ele geçirildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, operasyonla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbar değerlendirilmiş; yapılan tahkikat sonucunda, KKTC merkezli organizasyonun, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiği anlaşılmıştır.

Bu grubun içinde bulunan Gürcistan ve Türkiye uzantılı iki şahıs tespit edilmiştir.

Maltepe’deki bir adrese yapılan operasyonda, çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ilacı ile 63 (altmış üç) şişe farklı markalara ait gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilmiştir.

İkamette yapılan aramada birisi taşıyıcı anne olan (N.B) ve (A.K) isimli iki yabancı uyruklu kadın Şüpheli, yakalanarak Adliyeye sevk edilmiştir.