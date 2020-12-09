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Aktüel Maltepe'de cinayet zanlısı yakalandı
Aktüel

Maltepe'de cinayet zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:29:14 -
Maltepe'de cinayet zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de Özbekistan uyruklu Burhonjon Olchinov'u bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki tekel bayisinde kurye olarak çalışan Olchinov'un, alışveriş yapmak için gelen Bedir G. arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin Olchinov'a bıçakla saldırdığı anlar ile tekel bayisindeki bir kişinin saldırganı uzaklaştırmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Polis, şüpheli Bedri G'yi aynı gün 22.30 sıralarında Maltepe'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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