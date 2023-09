Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı! Altı bitti, üstü kaldı

Maltepe sınırları içerisinde bulunan, araçların ve yayaların kullandığı Bağdat Caddesi'nde yaklaşık 2 buçuk sene önce alt geçit ve meydan projesi başlatıldı. Yaya ile araç trafiğini birbirinden ayırmak için yapılan projeler çerçevesinde, caddede araç trafiğini sağlayacak olan Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi geçtiğimiz günlerde kullanıma açıldı. Alt geçidin üst kısmında bulunan ve yayaların geçişini sağlayacak olan Cumhuriyet Meydanı projesinin yapımı ise hala devam ediyor. Alt geçidin kullanılmaya başlanmasına rağmen üst kısmındaki çalışmaların devam ettiği meydanın şantiye alanı gibi olduğu ve işçilerin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Bir kısmının toprakla kaplı olduğu, yan taraflarının bazı yerlerinde kaldırım taşı, bazı yerlerinde parke taşı olan, işçilerin kullandığı çeşitli iş makinelerinin ve malzemelerin de bulunduğu alanda yayalar bunların arasından yürüyerek ilerleyebiliyor. Caddenin bir kısmında kaldırımda çalışmaların devam etmesi nedeniyle yayaların caddeden ilerlemek yerine pasaj içerisine girip caddenin ilerisine gidebildikleri de gözlendi. Caddede bulunan kimi esnaf da çalışmalar nedeniyle dükkanlarının zaman zaman toz ve toprakla dolduğunu, ayrıca caddedeki çalışmalar nedeniyle vatandaşların caddeye gelmemesinden dolayı müşterilerinin azaldığını ifade etti.

Meydanda devam eden çalışmalar ve meydanın son hali havadan görüntülendi.

"SİFTAH YAPAMADAN DÜKKAN KAPATIYOR"

Çalışmaların söz verilen tarihte bitirilmediğini belirten çevre esnafı Yakup Sukas, "Burada rezilliği görüyorsunuz. Esnafın 3 seneden beri anası ağlamış. Burada herkes batık durumda. Hala bitirdikleri yok. Kimse net bir zamanda vermiyorlar. Verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmedi. İnsanlar buraya artık gelmez oldu. İş yapamıyoruz, öyle dükkanlar var ki akşama kadar bir insan içerisine girmiyor, siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Şu an biraz açıldı, bir ay öncesine kadar her yer kapalıydı. Bariyerler çekilmişti, her taraf kapalıydı. Hala parkeler yarım yamalak döşenmiş bıraktılar. Burada cam açamıyoruz. Sulama aracı istiyoruz o da gelmiyor. Haftada bir kere belki geliyor suluyor. Büyükşehir'i arıyoruz 'Maltepe ilgileniyor' diyor, Maltepe'yi arıyoruz 'Büyükşehir ilgileniyor' diyor" dedi.

"DAHA ÖNCE BİTMESİ GEREKİYORDU"

Çalışmaların uzamasıyla müşteri kaybı yaşadıklarını belirten bir diğer esnaf Yusuf Ozan, "Daha önce bitmesi gerekiyordu. Süreç hala devam ediyor. Tozdan topraktan çamurdan şikayetçi olan var. Halkın şu an bu caddeye memnuniyeti yok diyebilirim" diye konuştu.

