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Aktüel Maltepe'de alt geçidi su bastı
Aktüel

Maltepe'de alt geçidi su bastı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 16:49:00 -
Maltepe'de alt geçidi su bastı

Maltepe'de sağanak yağmur sonrası su basan alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı.

Maltepe'de sağanak yağmur sonrası su basan alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı.


Altıntepe Mahallesi'ndeki alt geçit yağış nedeniyle suyla doldu. Sürücler ve yayalar ilerlemekte zor anlar yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle alt geçit araç geçişine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler  tıkanan rögarı ve biriken suyu boşaltarak yol trafiğe açıldı.

 
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