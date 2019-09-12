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Maltepe’de 8 ülkeden tiyatrocular sahne alacak

Maltepe Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılışını yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:21
Maltepe’de 8 ülkeden tiyatrocular sahne alacak

Maltepe Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılışını yaptı. Festivalde sekiz ülkeden tiyatrocular oyunlarını sergileyecek.


Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali görkemli bir törenle sahnelerini açtı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış gecesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, yeni oyunlarından “Bir Nefes Dede Korkut” oynandı. Maltepe, Beşçeşmeler ve Büyükbakkalköy Meydanları ile Cumhuriyet Parkı’nda, Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı’nda, Zümrütevler ve Bağlarbaşı pazar yerinde de sahne alacak tiyatro oyunları ve gösteriler, halkla buluşacak. Festivale İtalya, Romanya, Fransa, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan’dan tiyatro toplulukları ile Eskişehir, Samsun, Urla, Ayvalık, Aydın, Hatay, Bitlis, Gaziantep, Bursa, Denizli’den ve İstanbul’dan tiyatro grupları katılacak. 21 yetişkin oyunu ve minik tiyatroseverler için 10 farklı oyunun gösteriminin yapılacağı festival, Urla Toprak Sahne’nin, Maltepe Meydanı’nda sahne alacağı “Uzun Bacaklar” isimli sokak oyunuyla başlayacak. Festivalde tiyatronun usta isimlerinin katılacağı söyleşiler ile konser, stand-up ve dans gösterileri de düzenlenecek. 8 ülkeden ve Türkiye’den 11 şehirden tiyatro topluluklarını Maltepe’de buluşturan festival, 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.


Festivalin açılış gecesinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Arkadaşlarımız bu yıl ikinci defa Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ni hayata geçirdiğini ifade ettiler. Zor bir başlangıçtı ama güzel bir başlangıçtı. Geçen yıl bana bu düşüncelerini ifade ettiklerinde hiç tereddüt etmeden lütfen başlayalım dedim. Çünkü biliyorum ki bu festivalin başarılı olmaması için hiçbir neden yoktu. Türkan Saylan Kültür Merkezinde tam 6 yıldan bu yana bütün kültür sanat etkinliklerimizi çeşitli düşüncelere, tartışmalara açarak Türkan Saylan’ın Kardelen salonlarında insanlarımız ile buluşturma, tartıştırma ve düşünmeye hedeflediğimiz gibi. Bir birinden güzel oyunlarımız olacak. Pazar gününe kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.



İtalya’dan Özbekistan’a


Festivale katılan Fransa-Sırbistan Sam Tiyatro, kukla atölyesiyle sahne alacak. Festivale Almanya’dan katılacak stand-up sanatçısı Kamil Uslu, tek kişilik gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Sevilen pop rock müzik grubu Çekirdek Kadro, keyifli bir konserle sahne alacak. Romanya Queen Mary Tiyatrosu “Çığ”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Tiyatrosu “2.Caddenin Mahkumu”, Gürcistan Özürgeti Tiyatrosu “Öpücük”, Özbekistan Qaşkadarya Tiyatrosu “Dedemin Arzusu”, Azerbaycan Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi“Boksör”, İtalya Silence Tiyatro “Barok Önerileri” oyunlarıyla sahne alacak.



Yeni sezon oyunları sahnede


İstanbul Devlet Tiyatrosu, yeni oyunlarından “Bir Nefes Dede Korkut”, Ayvalık Belediye Tiyatrosu “Gece Boyunca”, İstanbul Tarla Zanat “Çerveçe 2” , Eskişehir Sanat Tiyatrosu “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?”, Samsun Sanat Tiyatrosu“Gölgesinde Çınarın”,İstanbul Cihangir Atölye “Lüküs Hayat”, Urla Toprak Sahne Tiyatrosu“Bugün Ne Yazsam?”, Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu“12 Öfkeli”, Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Katakulli,” Denizli B. B. Şehir Tiyatrosu“39 Basamak” isimli oyunlarıyla sahne alacak.



Minikler için 10 oyun


Tiyatro festivalinde çocuklar da unutulmadı. Hatay Kumbara Sanat “Hacivat Karagöz”, Bitlis Tiyatro AKOT “Palyaço Dostların Maceraları”, İstanbul Mesele Kumpanya “Don Tohum”, Mavi Kumpanya “Mickey Mouse Pek Haylaz”, Balıkesir Sanat Merkezi “Keloğlan Mutluluk Ormanında”, Aydın Ekip Atölye “Nina’nın Rüyası”, Gaziantep Sahne Leblebi “Ötmesini Bilmeyen Horoz”, Hatay Kumbara Sanat “Hacivat Karagöz”, İstanbul Tarla Zanat “Çerçeve”, Bitlis Tiyatro AKOT “Palyaço Dostların Maceraları”, Bursa Mavi Balon Tiyatrosu “Çocuk Oyuncağı” isimli çocuk oyunlarını, minik tiyatro severler için sahneleyecek. Festivalin sonunda sanatçıların vatandaşları selamlayacağı kortej geçişi, ilçe meydanından tiyatronun usta isimleriyle gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:21
  1. sanat
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