İstanbul bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Kartal olan deprem pek çok ilçede hissedildi. AFAD depremin 3.9 şiddetinde ve merkez üssünün Kartal olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve şiddetinin 4,2 olduğunu duyurdu. Vatandaşlar bu sebeple yaşadıkları ilçenin zemininin nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Maltepe depreme dayanıklı mı?

Maltepe zemini depreme dayanıklı mı?

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor.

Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Hasar alması beklenen tüm binalarda ise yaşayan sayısının 1 milyona yaklaştığı öngörülüyor.

Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413, Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok ağır hasar alması bekleniyor.

Uzmanlar, olası bir depremde Maltepe’nin özellikle kıyı bölgesinin risk taşıdığını iç kısımlarda zeminin daha güçlü olduğunu ifade ediyor.