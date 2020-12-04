Maltepe CHP ilçe başkan yardımcısı Umut Karagöz’e ne kadar ceza verildi?

İstanbul Maltepe'de CHP ilçe başkan yardımcısı Umut Karagöz 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatıp taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Karagöz hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Taciz olayının patlak vermesinin ardından olayın üzerini örtmek için bazı kişilerin devreye girdiği ve genç kadın ile ailesiyle görüşülmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Yaşananlara ilişkin CHP il ve ilçe yöneticileri ile CHP kadın kollarının ilçe yöneticilerinin sessiz kalmasını trajedi olarak nitelendirildi.