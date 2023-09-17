Maltalı arama kurtarma ekipleri Libya'da şoku yaşadı

Libya’da 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 10 bini aşkın kişinin kaybolduğu sel felaketinde Maltalı kurtarma ekipleri Derne kenti sahilinde yüzlerce yeni ceset buldu.

Malta Sivil Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamada, Derne sahilinde cuma günü 400 kadar kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Malta Sivil Koruma Dairesi’nin görevlendirdiği 72 kişilik ekibin şefi Natalino Bezzina, "Muhtemelen 400 kadar ceset vardı; ama tam rakam vermek zor" diye konuştu.

Aralarında çocukların da olduğu cansız bedenlerin, deniz kenarındaki bir mağaranın içine sürüklendiği kaydedildi.

Felaketin en kötü etkilediği Derne’de çok sayıda kişinin barajların taşmasıyla beraber sel sularıyla denize sürüklendiği düşünülüyor. Deniz kenarında arama çalışmaları sürerken can kaybı artıyor.

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10 Eylül’de meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin denizden ya da enkaz bölgelerinden çıkardığı cenazeler, kent kırsalında oluşturulan toplu mezarlarda toprağa veriliyor. Ceset torbalarında mezarlığa getirilen naaşlar için burada önce cenaze namazları kılınıyor.

Afette hayatını kaybedenler, daha sonra buldozerler tarafından kazılan büyük mezarlara yan yana yerleştirilerek son yolculuklarına uğurlanıyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusundaki kentlerde binlerce kişinin ölümü ve kaybına neden olan selden etkilenenler için 17 ülkeden 38 yardım uçağının geldiğini duyurdu.

Türkiye'den gönderilen 2 yardım gemisi cuma günü Libya'ya ulaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerinin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu" belirtilmişti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası; Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.