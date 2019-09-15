Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu



TEKİRDAĞ (AA) - Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu. Minik boy güreşçilerin Malkara Er Meydanı'ndaki güreşleriyle başlayan organizasyon, tüm boylarda kıran kırana mücadelelerle devam etti. Müsabakalara, aralarında Recep Kara, İsmail Koç gibi Kırkpınar'da favoriler arasında gösterilen 24 başpehlivan katıldı. Finalde Samsunlu Serhat Gökmen ile Antalyalı Orhan Okulu eşleşti. Çekişmeli geçen final mücadelesinde Serhat Gökmen, rakibini normal sürede yendi. Güreşlerde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.