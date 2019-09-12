Maliye Bakanlığı yenileniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığında organizasyon yapısı yenilendi. Mevcut durumda iki farklı genel müdürlüğün yürüttüğü işlemler tek birimde birleşti.

Türk lirası cinsinden iç borçlanmayı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yapıyordu.

Eurobond ihracı gibi dış borçlanma işlemlerini Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü yürütüyordu. İki işlemi de artık Borçlanma Genel Müdürlüğü yapacak.

Kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırımcılarla ilişkileri de Borçlanma Genel Müdürlüğü yürütecek.

İstanbul'da faaliyet yürütecek

Amacın daha etkin bir yapı kurmak olduğu ve dünyadaki örneklere uygun bir yapılanmaya gidildiği belirtilirken, muhatabı piyasa ve yatırımcılar olan Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün İstanbul'da faaliyet yürüteceği kaydedildi.

Borçlanma Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle oluşturuldu.