Mali'deki askeri hareketlilik devam ediyor

DAKAR (AA) - Mayıstan bu yana muhalif grupların Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler düzenlediği Mali'de sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürüyor.

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati bölgesinde bulunan Soundiata garnizonunda sabah saatlerinden başlayan askeri hareketliliğin ardından muhalif grupların gösterileri devam ediyor.

Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nı dolduran eylemciler, Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için sloganlar atarak, meydandaki askerleri alkışladı.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Ali Ousmane Turi, şu an için kimsenin yaşanan askeri hareketliliğe "darbe" diyemediğini söyledi.

Turi, "Şu an tam olarak ne oluyor biz de bilmiyoruz. Bazı bakanlar alıkonulmuş. Cumhurbaşkanı nerede bilinmiyor. Askerlere müthiş bir destek olduğunu söyleyebilirim. Herkes çok mutlu, meydanda bulunan herkes Keita'nın istifa haberini bekliyor." ifadesini kullandı.

Çok sayıda muhalif siyasi parti ve sivil toplum örgütünün başını çektiği M5 RFP platformunun liderlerinden bazıları da eylemciler arasında yer alıyor.

Ayrıca kent sakinlerinin de askerlere sarıldığı, yoldan geçen askeri araçları alkışladığı ve destek sloganları attığı görüldü.



- Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor

Bağımsızlık Meydanı civarında bulunan Adalet Bakanlığı binasının bir kısmı ateşe verilirken, diğer kamu binaları ve bakanlıkların da boşaltıldığı öğrenildi.

Devlet televizyonunun etrafındaki askerler de dikkati çekiyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita ile Başbakan Boubou Cisse de alıkonulanlar arasında bulunuyor.

İstifası için kendisine yerel saatle 14.00'e kadar süre verilen Cumhurbaşkanı Keita'nın ise "Birleşmiş Milletler (BM) Ofisine sığındığı" iddia edildi.

Şu ana kadar Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu biliniyor.

Kati'deki askeri kamp, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'ye karşı düzenlenen askeri darbede önemli rol oynamıştı.

Muhalif gruplar, bu sabah eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.



- Mali'deki siyasi kriz



Ülkede mayıstan bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisanda düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.



Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.



M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine, "gösteri ve sivil itaatsizlik" çağrısında bulunmuştu.



Göstericiler, 10 Temmuz'da başlayan protestolarda, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.



- ECOWAS acil toplanmıştı



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali’deki siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da video konferans yöntemiyle acil toplanmıştı.



Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil olmak üzere tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Mali anayasasına uygun olarak Anayasa Mahkemesinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.

