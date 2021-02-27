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Dünya Mali'de silahlı saldırı! Çok sayıda asker öldü
Dünya

Mali'de silahlı saldırı! Çok sayıda asker öldü

Mali'nin orta kesimlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 07:56:00 -
Mali'de silahlı saldırı! Çok sayıda asker öldü

Mali'nin orta kesimindeki Bandiagara beldesi yakınlarında meydana gelen saldırıda en az 9 askerin öldüğü, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, silahlı bir gruplar ordu güçleri arasında uzun süre çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Çatışmaların sona ermesiyle bölgeye ulaşan destek kuvvetleri, 5'i ağır olmak üzere 9 askerin çatışmalardan yaralı kurtulduğunu aktardı.

Yerel bir yetkili saldırıyı gerçekleştiren grubun çok sayıda kişiden oluştuğunu belirtti.

Fransa'nın da müdahil olduğu 2013 yılından bu yana Mali'de El Kaide bağlantılı gruplarla yerel güçler ve Fransız askerleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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