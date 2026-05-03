Mali'de güvenlik krizi derinleşiyor

Mali makamları, geçen hafta ordu üslerine düzenlenen koordineli saldırılarda silahlı gruplara yardım ettiğinden şüphelenilen muvazzaf ve emekli askerler hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mali cuntasına bağlı adli makamlar, geçen hafta ülke genelindeki askeri üslere düzenlenen ve ağır kayıplara yol açan koordineli saldırılarda silahlı gruplarla iş birliği yaptığından şüphelenilen askerler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bamako Askeri Mahkemesi Savcılığı tarafından devlet televizyonunda okunan açıklamada şüpheliler listesinde üç muvazzaf asker, bir emekli asker ve ordudan ihraç edildikten sonra başkent Bamako yakınlarındaki Kati askeri üssü civarında çıkan çatışmada öldürülen bir eski askerin bulunduğu belirtildi. Savcılık, ilk tutuklamaların gerçekleştirildiğini ancak kaç kişinin gözaltına alındığına dair detay paylaşılmayacağını bildirdi.

Ordu içinde ve sahada büyük kayıplar

25 Nisan sabahı eş zamanlı başlayan saldırılar, El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) ve Tuareg grupların ortak gücünü ortaya koydu. İlk saldırı dalgası sonucunda Mali Savunma Bakanı öldürülürken, Mali cuntasını destekleyen Rus paralı asker gruplarının kuzeydeki stratejik Kidal kasabasından çıkarıldığı rapor edildi.

Güvenlik kaynakları, CNİM savaşçılarının 4 milyon nüfuslu başkent Bamako çevresinde stratejik yollara kontrol noktaları kurduğunu ve şehri kuşatma altına aldığını açıkladı.

Cunta yönetimi kıskaçta

2020 ve 2021 darbeleriyle yönetime gelen askeri cuntanın lideri Assimi Goita, Salı günü televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında durumun kontrol altında olduğunu savunarak "isyancı grupları etkisiz hale getirme" sözü verdi.

Ancak analistler, cunta karşıtı güçlerin ordunun en korunaklı üslerine bu denli sızabilmesinin, askeri istihbarat ve güvenlik mekanizmalarındaki ciddi zafiyetleri işaret ettiğini belirtiyor.

Mali'nin kuzeyindeki çöl bölgesinde tırmanan çatışmaların, komşu Batı Afrika ülkelerine de sıçrama potansiyeli taşıdığı ve bölgedeki güvenlik dengelerini kalıcı olarak bozabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar