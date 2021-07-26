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Dünya Mali'de Cumhurbaşkanı Goita'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs öldü
Dünya

Mali'de Cumhurbaşkanı Goita'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs öldü

Mali'de 24 Mayıs'taki darbe sonrası başa geçerek sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olan Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişi gözaltında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 09:10:00 -
Mali'de Cumhurbaşkanı Goita'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şahıs öldü

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ismi belirtilmeyen saldırganın gözaltında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırganın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası açıklanacağı kaydedildi.

Sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı Goita'ya, Kurban Bayramı'nın ilk günü başkent Bamako'daki Ulu Cami'de kılınan bayram namazı sonrasında bıçaklı bir kişi arkadan yaklaşarak, saldırı girişiminde bulunmuştu.

Saldırgan ve beraberindeki bir kişi olay yerinde gözaltına alınmış, Goita olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da "geçiş sürecinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

 

 

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