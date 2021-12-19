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Ekonomi Mali Hukuk Uzmanı olmuş ama kavrayamamış! Doç. Batı'dan akıldışı 'gelir vergisi' açıklaması
Ekonomi

Mali Hukuk Uzmanı olmuş ama kavrayamamış! Doç. Batı'dan akıldışı 'gelir vergisi' açıklaması

Habertürk canlı yayınında konuşan Mali Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Murat Batı, yaptığı asgari ücret açıklaması ile akıllara durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 03:54:00 - 2021-12-19 04:03:16

 Yeniakit.com.tr 

Mali Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Murat Batı, Habertürk canlı yayınında konuştu.

Asgari ücretliden "gelir vergisi kesintisi" yapılmayacağını söylemesine karşın, asgari ücret üstü maaş alanlardan ne kadar gelir vergisi kesileceğini kavrayamayan Doç. Batı, 5 bin liralık maaştan, 600 lira gelir vergisi kesileceğini öne sürdü.

Asgari ücretin ne kadar üstünde maaş alınırsa alınsın, 4 bin 250 liralık kısmın gelir vergisine dahil edilmeyeceğini anlamaktan aciz Mali Hukuk Uzmanı Murat Batı, kesilecek gelir vergisinin yapılacak yeni yıl zammından fazla olacağını söyleyecek kadar gülünç duruma düştü.

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