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Mali geçici Cumhurbaşkanı'na camide bıçaklı saldırı
Dünya Mali geçici Cumhurbaşkanı'na camide bıçaklı saldırı
Dünya

Mali geçici Cumhurbaşkanı'na camide bıçaklı saldırı

Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita, başkent Bamako'da bulunan Ulu Cami'de bayram namazı çıkışında biri bıçaklı iki kişinin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 21:06:00 -
Mali geçici Cumhurbaşkanı'na camide bıçaklı saldırı

Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırganı hemen etkisiz hale getirdi, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor." denildi.

Cami İmamı Latus Toure ise "Bir adam Başkanı bıçaklamaya çalıştı ama başka bir kişi yaralandı." dedi.

 

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