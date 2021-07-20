Mali geçici Cumhurbaşkanı'na camide bıçaklı saldırı
Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita, başkent Bamako'da bulunan Ulu Cami'de bayram namazı çıkışında biri bıçaklı iki kişinin saldırısına uğradı.
Mali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırganı hemen etkisiz hale getirdi, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor." denildi.
Cami İmamı Latus Toure ise "Bir adam Başkanı bıçaklamaya çalıştı ama başka bir kişi yaralandı." dedi.