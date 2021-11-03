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Dünya Mali basınından Rusya iddiası: Cezayirli askerleri eğittiler!
Dünya

Mali basınından Rusya iddiası: Cezayirli askerleri eğittiler!

Mali basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, Rusya, Mali’de konuşlandırmak üzere 600 cezayirli askeri Kuzey Osetya bölgesinde eğitti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 03:34:00 -
Mali basınından Rusya iddiası: Cezayirli askerleri eğittiler!

Mali basınında çıkan haberlerde, 600 Cezayirli askerin ekim başında Rus güvenlik şirketi Wagner tarafından eğitildiği ve yakın zamanda Bamako'ya gönderileceği iddia edildi.

Cezayirli askerlerin Mali'de Wagner paralı askerleriyle birlikte konuşlanacağı belirtildi.

Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiası bir süredir gündemi meşgul etse de Bamako yönetiminden konuya ilişkin net bir açıklama yapılmıyor.

Fransa ile yaşanan krizler Mali ve Cezayir'i yakınlaştırdı

Mali işe Fransa arasındaki tansiyon, Wagner paralı askerlerinin ülkede konuşlanacağı iddialarından sonra yükselmişti.

Cezayir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin tartışmalı açıklamaları nedeniyle bir süredir Fransa ile kriz yaşıyor.

Fransa ile farklı konularda ancak eş zamanlı yaşadıkları sorunlar sonrası Mali ve Cezayir arasında hız kazanan diplomasi trafiği de dikkati çekiyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'nın Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı Assimi Goita ile 6 Ekim'de Bamako'da yaptığı görüşme, bazı çevrelerce "Eski sömürgeler Fransa'ya karşı birleşiyor." şeklinde yorumlanmıştı.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Lamamra, Mali hükûmetiyle aktif dayanışmasını göstermek için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından gönderildiğini söylemişti.

Fransa ile Mali arasındaki Wagner polemiği

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddialarının gündeme gelmesiyle Mali'den çekilme kararı alan Fransa'yı tek taraflı hareket etmekle suçlamıştı.

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon da Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili yaklaşık 2 yıldır Bamako yönetimiyle görüşüldüğünü dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Maiga'nın sözleri karşısında şoke olduğunu belirterek "Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükûmet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez. Mali devletinin isteği üzerine Mali'deyiz. Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi." ifadesini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Macron'un Mali hükûmetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

 

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