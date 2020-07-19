  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malezya'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi'nden Batı ülkelerine Ayasofya tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 05:00:35 -
Malezya'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi'nden Batı ülkelerine Ayasofya tepkisi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Malezya İslam Partisi Başkanı Abdul Hadi Awang, Batı ülkelerinin Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasında, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Abdul Hadi, bazı Batı ülkelerinin bu kararı protesto etmelerine değinerek, "Bu ülkeler laikliğin destekçisi olmaları gerekirken kendi yarattıkları İslamofobi vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir." ifadesini kullandı.

Abdul Hadi, "İsrail Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yaparken bu ülkeler sessiz kaldılar. Şimdi ise Ayasofya'nın bir kilise olarak faaliyet göstermesi için protesto yapıyorlar." mesajı verdi.

Ayasofya'nın yaklaşık 500 yıl boyunca İstanbul'un ana camisi olarak hizmet verdiğini belirten Abdul Hadi, Sultanahmet, Şehzade, Süleymaniye ve Rüstem Paşa gibi camilerin de Ayasofya'dan ilham alınarak inşa edildiğini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı