Malezya'nın muhalefet lideri, "hükümeti kuracak milletvekili desteği aldığı" iddiasına dair ifade verdi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da mevcut hükümeti başarısız bulan ve daha güçlü bir hükümet kurabilmek için Kral ile görüşen muhalefet lideri Enver İbrahim, "hükümeti kuracak milletvekili desteği aldığı" iddialarına ilişkin polise ifade verdi.

Malezya polis teşkilatı Bukit Aman'dan yapılan açıklamada, iktidar koalisyonu üyesi çok sayıda milletvekilinin, meclis çoğunluğu iddiaları üzerine Enver hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine muhalefet liderinin polis merkezine çağrıldığı bildirildi.

Enver, yaklaşık 2 saat süren sorgunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, polise elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, "Bu konunun polisi alakadar etmediğini ve kendilerine isim vermek zorunda olmadığımı ifade ettim." dedi.

Başbakanlığını destekleyen milletvekillerinin sayısına dair detayları Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile yaptığı görüşmede paylaştığını söyleyen Enver, "Siyasi baskıdan ötürü ifadeye çağrıldım." diye konuştu.

- Enver, teklifini sunmak için Malezya Kralı ile görüşmüştü

Enver İbrahim, mevcut hükümetten daha güçlü bir iktidar koalisyonu kurabileceğine dair teklifini sunmak üzere 13 Ekim'de Malezya Kralı ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Enver, 120'den fazla milletvekilinin kendisini başbakan olarak desteklediğini açıklamıştı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah, Enver'in meclis çoğunluğu konusunu görüşmek üzere ilerleyen haftalarda parti liderleriyle görüşme yapacak.

- Enver İbrahim'in "meclis çoğunluğu" iddiası



Ana muhalefet lideri Enver, 23 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, hükümet kurmak için milletvekili çoğunluğunu elde ettiğini öne sürerek, "Görüştüğüm kişiler, hükümeti devralmam için bana açık desteklerini beyan etti. Şu an milletvekillerinden hatırı sayılır bir destek aldım ve bunu en kısa zamanda Kral'a sunacağım." açıklamasında bulunmuştu.

İktidar kanadından da bir grup milletvekilinin kendisini desteklediğini belirten Enver, kaç milletvekilinin desteğini aldığına dair net sayı vermemişti.



Malezya Kralı Sultan Abdullah, Enver'in kendisiyle görüşme talebini doğrulamış fakat sağlık sorunları nedeniyle görüşmeyi ertelediğini açıklamıştı.



Malezya'da hükümet kurabilmek için parlamentodaki 222 milletvekilinden en az 112'sinin desteği gerekiyor.



Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki iktidar koalisyonunun halihazırda 113 milletvekili desteği bulunurken; Enver'in hükümet kurabilmesi için iktidara bağlı milletvekillerinden destek alması gerekiyor.

- Malezya Kralı'nın yetkileri

Anayasaya göre, Enver'in hükümet kuracak çoğunluğa sahip olduğuna kanaat getirmesi durumunda Kral, mevcut hükümeti düşürüp, Enver'i yeni başbakan atayabilir.



Bunun yanı sıra Malezya Kralı, meclisi feshetme, mecliste güven oylaması kararı alma veya erken seçim ilan etme tercihlerini de elinde bulunduruyor.