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Aktüel Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir, yeni parti kurdu
Aktüel

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir, yeni parti kurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:58:01 -
Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir, yeni parti kurdu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, kurucusu olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisinden (PPBM) ihraç edilmesinin ardından yeni parti kurdu.

Eski Başbakan Mahathir ve yeni oluşumun kurucu kadrosu, Vatan Savaşçıları Partisi (PEJUANG) adını verdikleri partinin resmi kuruluşunun tamamlanması için, idari başkent Putrajaya'daki Kuruluşlar Masası'na başvuruda bulundu.

Gazetecilere konuşan Mahathir, Kuruluşlar Masası'ndan onay alır almaz parti seçimlerini düzenleyeceklerini belirterek, "Malezya'da demokrasiye katkı sağlamak için partinin resmi işlemlerinin çabuk tamamlanmasını umuyoruz." dedi.

Eski Başbakan, kurucusu olduğu PPBM'den ihracı kesinleşince 7 Ağustos'ta yeni parti kuracağını duyurmuş, daha sonra partinin isminin "Vatan Savaşçıları" olacağını açıklamıştı.

- Mahathir'in Malezya Birleşik Yerli Partisinden ihracı

Mahathir, 1946'da üye olduğu ve yer yer ayrılıp yeniden döndüğü ülkenin en köklü partisi Birleşik Malay Milli Örgütünden (UMNO) 2016'da temelli istifa ettiğini duyurmuş ve aynı yıl PPBM'yi kurarak partinin üst başkanı seçilmişti.

Partisinin dahil olduğu Umut İttifakı koalisyonuyla Mayıs 2018'deki genel seçimleri kazanarak ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturan Mahathir, bu yıl 23 Şubat'ta yaşanan siyasi krizin ardından iktidar koalisyonunun dağılması üzerine 24 Şubat'ta başbakanlıktan ve parti üst başkanlığı görevinden istifa etmişti.

29 Şubat'ta PPBM'nin Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'in başbakanlığa atanması üzerine Mahathir, eski yol arkadaşına tepki göstererek partisinin üst başkanlığı için yeniden aday olma kararı almıştı.

Mahathir ve beraberindeki 5 milletvekili, 18 Mart'ta düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda, diğer PPBM milletvekilleriyle aynı grupta oturmadıkları gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

İhraç kararının iptali için geçen ay parti yönetimine dava açan Mahathir, 5 Ağustos'ta davanın reddedilmesi üzerine yeni parti çalışmalarına başlamıştı.

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