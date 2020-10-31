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Aktüel Malezya'dan Türkiye'ye İzmir depremi için taziye mesajları
Aktüel

Malezya'dan Türkiye'ye İzmir depremi için taziye mesajları

Yeniakit Publisher
2020-10-31 06:16:51 -
Malezya'dan Türkiye'ye İzmir depremi için taziye mesajları

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da hükümet ve sivil toplum kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

Yazılı açıklama yapan Malezya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine taziye dileklerini iletirken "Bakanlık olarak depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. Malezya, zor zamanlarında depremzedelerle dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

Malezya ana muhalefet lideri Enver İbrahim de sosyal medya paylaşımında Türkiye ve Yunanistan halkına taziye mesajı yolladı ve "Kardeş Türk ve Yunan halklarına dua ediyor ve depremin acılarını dindirmesi için Allah'a niyazda bulunuyoruz." dedi.

Malezyalı sivil toplum kuruluşlarından Malezya İslam Teşekkülü Dayanışma Kurulu (MAPIM), yazılı açıklamasında Türk halkının acılarını paylaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu afetin ardından birlik içinde yaralarını sarmasını umuyoruz. Dualarımız Türkiye'nin daha güçlü bir millet olarak yükselmesi ve İslam aleminin dertlerine çare olmak için daha etkili bir rol oynaması yönündedir."

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) ise sosyal medya paylaşımında, "İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, vefat edenlerin yakınlarına sabır diliyoruz." açıklamasını yaptı.

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