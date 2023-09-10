Malezyadan LGBT yasağı helal olsun dedirtti! Flaş açıklama: Pride temalı saat takmanın cezası 3 yıl hapis!

Malezya’da insanlar bileklerinde gökkuşağı saati taşıyamayacak. Malezya hükümeti, Pride temalarıyla süslenmiş Swatch ürünleri ve ambalajlarının yasaklandığını duyurdu. Yasağa rağmen bu ürünleri kullanmanın cezası ise 3 yıla varan hapis cezası olacak. Yasa aynı zamanda bu ürünlerin dağıtılmasını da yasaklıyor…

Associated Press, yeni yasanın Malezya Federal Gazetesi’nde yayınlandığını ve Swatch yasağının resmi hale geldiğini açıkladı. Yasak tüm Swatch ürünlerini değil sadece gökkuşağı temalı Pride Collection ürünlerini içeriyor.

Hükümet, saatlerdeki temanın “ahlaka zarar verebileceğini” belirtti ve bu ürünlerin “Malezya’da halk tarafından da kabul görmeyen LGBTQ+ hareketini teşvik etmek, desteklemek ve normalleştirmek” için kullanılabileceğini söyledi.

Bu, yetkililerin Pride Swatch ürünlerinin satışını engellemek için attığı adımlardan sadece biri. Geçtiğimiz Mayıs ayında, alışveriş merkezlerindeki Swatch mağazalarında 160’ı aşkın Pride Collection ürününe kolluk kuvvetleri tarafından el konulmuştu.

Hükümet, söz konusu ürünle yakalananların “üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği, 20 bin ringgit (4 bin 363 dolar) tutarında para cezasına çarptırılabileceği veya her iki cezanın birden uygulanabileceği” konusunda uyardı.

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Mayıs ayındaki baskından sonra İsviçreli saat üreticisi Malezya hükümetine tazminat davası açtı ve Pride ürünlerinin iadesini istedi.

Swatch Group CEO’su Nick Hayek Jr. Reuters’a, “barış ve sevgi mesajı taşıyan gökkuşağı temalı saat koleksiyonumuzun birine zararlı olabileceği fikrini kesinlikle reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DesignTaxi