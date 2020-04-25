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Aktüel

Malezya'dan gelen 87 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

2020-04-25 12:14:01 -
Malezya'dan gelen 87 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

AYDIN (AA) - Malezya'dan gelen 87 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenci yurduna yerleştirildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen vatandaşlar, buradaki işlemlerinin ardından sosyal mesafe kuralları gözetilerek otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurduna getirildi.

Burada ateşleri ölçülen ve kayıt işlemleri yapılan 87 kişi, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri odalarına yerleştirildi.

Türkiye'ye dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Elifnaz Akdoğan, "Hiçbir sorun yaşamadık. Gayet rahatlıkla geldik ve çok mutluyuz. Burada da iki hafta geçireceğiz. Şimdiden memnun kalacağız gibi görünüyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Uçuşun yapılacağını duyduğunda çok sevindiğini söyleyen Ayça Alkan ise emeği geçen herkese teşekkür etti.



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