Malezya'dan Filistin'e destek: On binlerce kişi ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde şiddete son verilmesi ve insani yardım koridorunun kurulması çağrısında bulundu.

Başbakan Enver, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki son durumu konuşmak amacıyla Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paylaşımda, iki liderin yaşanan her türlü şiddetin durdurulması için kapsamlı çabalara ihtiyaç olduğu ve tüm tarafların insani yardımın Filistin halkına derhal ulaştırılmasını sağlamak için çalışması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Enver, görüşmeye ilişkin, "Görüşme sırasında siyonist rejim tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin de bir brifing aldım ve her ikimiz de bu tür eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, başkent Kuala Lumpur'da cuma namazından sonra 1000'den fazla kişi, 50 metrelik Filistin bayrağı açarak İsrail'e verdiği desteğe tepki göstermek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükelçiliğe girişleri engellenen göstericilerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Gösteriye katılan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, büyükelçiliğin önünde yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, Batı'nın İsrail'e verdiği desteğin hatalı olduğunu ifade etti.

Mahathir, "Amerikalıların, İsraillilerin, İngilizlerin ve Avrupalıların insan hakları için savaşmalarını ve kendilerine medeni demelerini kabul edemeyiz." dedi.