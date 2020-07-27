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Dünya

Malezya'dan Azerbaycan'a destek: Mutlak suretle yanınızdayız

Malezya Parlamentosunun Malezya-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rozman Isli, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıları kınadığını belirterek, "Malezya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini mutlak suretle desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:26:00 -
Malezya'dan Azerbaycan'a destek: Mutlak suretle yanınızdayız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını esas alarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların çözüme kavuşması konusunda ülkesinin desteklerini vurgulayan Rozman, toprak bütünlüğünü sağlama çabalarında Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatının 14 Temmuz'da yayımladığı, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesine yönelik açıklamasını desteklediklerinin altını çizen Rozman, çatışmalarda vefat edenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

Ermenistan'ın saldırıları

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu..

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Yorumlar

aziz

ince islam dusmani politikalariyla hilafeti kaldirtip hindistani isfal eden INGILIZ, "COMMON WEALTH/INGILIZ MILLETLER TOPLULUGU" kurarak bagimsiz ulkelerden MENFAAT GUCU olusturdu. Islam Milletler Toplulugu neden olmasin, hemen!
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