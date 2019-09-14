Malezya'daki "İllüzyonlar Müzesi" ilgi görüyor

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki İllüzyonlar Müzesi, içinde barındırdığı göz yanıltan öğelerle ziyaretçilerini hayretlere düşürüyor.

Başkentin en kalabalık meydanlarından Bukit Bintang'da bulunan ve geçen yıl kurulan müze, yetişkinler için illüzyonu birebir tecrübe etme fırsatı olmanın yanı sıra çocuk ziyaretçilere ise zeka geliştirme ortamı sunuyor.

Kurulduğu yıldan bu yana sürekli yeni öğeleri bünyesine katan müzede an itibariyle 70 ayrı illüzyon içeren unsur sergileniyor.

İki katlı müzede ziyaretçilerin illüzyonlu fotoğraf çekmelerini sağlamak için tasarlanan bazı odalar, en çok ilgi gören köşeler olarak biliniyor.

Özel bölümlerden "girdap tüneli" ise ziyaretçiler tarafından müzenin en zorlu yeri olarak tarif ediliyor. Duvarları dönen ışıklı bir tünelden oluşan bu bölüme giren ziyaretçi, başı dönmeden tünelden çıkamıyor.

Bu yüzden hassas bünyeli kişiler ve hamile kadınların müzenin bu kısma girmemesi tavsiye ediliyor.

- "Güneydoğu Asya'daki ilk illüzyon müzesi"

AA muhabirine konuşan müze görevlisi Amir Şazrin, illüzyon müzesi konseptinin ilk olarak Hırvatistan'da denendiğini belirterek, "Kuala Lumpur'da bulunan müzemiz, Güneydoğu Asya'da türünün ilk örneği ve dünyada bu konseptte sadece 7 müze bulunuyor." dedi.

Müzenin haftanın her günü sabah saat 10.00'dan akşam 120.00'ye kadar ziyaret edilebileceğinin altını çizen Amir, "Ziyaretçiler burada illüzyonlarla eğlenmenin yanı sıra görsellik, algı, bakış açısı, insan beyni ve bilime dair birçok şeyi buradaki sergiler sayesinde öğrenebilir." diye konuştu.

Amir, bir senede müzenin beklediklerinden fazla tanınır hale geldiğini de vurgulayarak, "Bir sene içinde müzemiz yaklaşık 100 bin ziyaretçi kabul etti. Aylık olarak da 10 ila 20 bin arasında ziyaretçi geliyor." ifadelerini kullandı.

Her yaş grubundan kişinin ziyaret edebileceği müze, doğum günü partileri ve kurumsal tanıtım etkinliklerine de ev sahipliği yapabiliyor.