Malezya'da yeniden sokağa çıkma yasağının gelmesi işletme sahiplerini sevindirmedi

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bir aydır yoğun artış gösterdiği Malezya'da, virüsün yayılmasını durdurmak için kırmızı bölgelerin olduğu yerlerde yeniden ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, işletme sahiplerinin işlerini olumsuz etkiledi.

Malezya hükümeti, eylülden bu yana salgının sürekli yayıldığı Sabah ve Selangor eyaletleri ile başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da, 14-27 Ekim tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İlk olarak 18 Mart'ta ilan edilen ve yaklaşık 3 ay süren kısmi sokağa çıkma yasağının bu bölgelerde yeniden uygulanması, Kovid-19 nedeniyle geliri azalan esnafı olumsuz etkiledi.

Kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı 4 bölgeye dışarıdan seyahatlerin yasaklanması üzerine, civar kentlerde ikamet eden ve iş için başkent Kuala Lumpur'a gelen çok sayıda ofis çalışanı işlerine evden devam etmek zorunda kaldı.



Yasak kapsamında spor salonu, eğlence merkezi, park ve sinema gibi eğlence sektörüne ait işletmeler 27 Ekim'e kadar kepenk kapatırken restoran ve kafeler ise sınırlı sayıda müşteri şartıyla açık kalmayı sürdürdü.

- "Batmanın eşiğindeyiz"

Kuala Lumpur'da bir restoranın sahibi Dev Ananth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 Malezya'ya uğradığından bu yana işlerinin sürekli kötüye gittiğini belirterek "Batmanın eşiğindeyiz' diyebilirim fakat durumun düzeleceğine dair umudumuzu her zaman koruyor ve bizi destekleyen müşterilerimize inancımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ananth, son 7 aydır restoranın ortalama gelirinin yüzde 75 ila 80 azaldığını vurgulayarak "İnternet üzerinden siparişlerimiz arttı fakat bu, bizim için yeterli değil. Sürekli değişen kurallar nedeniyle insanlar restoran ve kafelere gelmeye çekiniyor. Yasağın ilk gününde bir masada iki kişi sınırlaması olduğu açıklanmıştı, bugün ise dört kişinin bir masada oturabileceğini söylüyorlar." diye konuştu.

- "Tişört ve akvaryum malzemesi satarak gelir kazanıyoruz"

Kafe işletmecisi Jonathan Ong da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana işlerinin kötü etkilendiğini belirterek "Kafeye gelen müşterilerin sayısı azalınca alternatif ürün satışlarına başladık. Son birkaç aydır internet üzerinden baskı tişört ve akvaryum malzemeleri satışı yaparak gelirimizi kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ong, kısmi sokağa çıkma yasağı başladığından bu yana kafenin günlük müşteri sayısının 10'u bulmadığını söyleyerek "Bu duruma artık alıştık. Şu an tek güvencemiz internet üzerinden yaptığımız satışlar." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirlerinin daha ağır olduğu mart, nisan ve mayıs aylarına kıyasla şimdiki durumlarının daha iyi olduğunu ifade eden Ong, "İşletmelere olumsuz etkisine rağmen kısmi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasını doğru buluyorum. Zira vakaların kontrolden çıktığı şu zamanlarda insanları evde tutmanın başka bir yolu yok." dedi.

- "Kafeye gelenlerin sayısı azaldı"

Bir diğer kafe çalışanı Hafız Arif Mohd Redza ise kısmi sokağa çıkma yasağının işletmesine çok büyük zararı olmadığını söyledi.

Kafede şef olarak çalışan Hafız Arif, "Biz genellikle internet siparişlerine ağırlık veren bir işletme olduğumuz için son tedbirler bizi çok fazla vurmadı. Sadece kafeye gelenlerin sayısı azaldı." ifadelerini kullandı.

Hafız Arif, Kovid-19'un başlangıcında işsiz kaldığını ve geçinebilmek için kuryelik ve internet üzerinden yemek satmak gibi birçok işi yaptığını belirterek "Burada birkaç aydır çalışıyorum. İşsizliğin büyük oranda arttığı bir ortamda bu işi bulabildiğim için Allah'a şükrediyorum." dedi.