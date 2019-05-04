Malezya'da trafik kazası: 5 ölü 3 yaralı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Malezya'da başkent Kuala Lumpur yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, başkentin kuzeyinde yer alan Raub kentindeki bir otoyolda şeritten çıkan bir otomobilin karşı şeritten gelen bir arabaya çarptığını bildirdi. Olay yerine giden polis 5 kişinin öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan 3 kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kazanın, araçlardan birinin şoförünün uykuya dalmasının ardından yoldan çıkmasıyla gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

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