Malezya'da trafik kazası: 5 ölü 3 yaralı
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:50
Malezya'da başkent Kuala Lumpur yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, başkentin kuzeyinde yer alan Raub kentindeki bir otoyolda şeritten çıkan bir otomobilin karşı şeritten gelen bir arabaya çarptığını bildirdi.
Olay yerine giden polis 5 kişinin öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan 3 kişiyi de hastaneye kaldırdı.
Kazanın, araçlardan birinin şoförünün uykuya dalmasının ardından yoldan çıkmasıyla gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.
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