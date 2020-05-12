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Aktüel

Malezya'da son 2 ayın en düşük Kovid-19 vaka artışı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:44:41 -
Malezya'da son 2 ayın en düşük Kovid-19 vaka artışı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son iki ayın en düşük günlük artışı gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 16 artarak 6 bin 742'ye yükseldiğini ve bugün virüs nedeniyle kimsenin ölmediğini açıkladı.

Nur Hişam, bugün taburcu edilen 110 vaka ile toplam iyileşen sayısının 5 bin 223 olduğunu belirtti.

Ülke genelinde 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağından bu yana en düşük vaka artışının bugün görüldüğü ifade edildi.

Malezya hükümeti, kısmi sokağa çıkma yasağını 9 Haziran'a kadar uzatmıştı.

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