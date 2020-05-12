Malezya'da son 2 ayın en düşük Kovid-19 vaka artışı
KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son iki ayın en düşük günlük artışı gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 16 artarak 6 bin 742'ye yükseldiğini ve bugün virüs nedeniyle kimsenin ölmediğini açıkladı.
Nur Hişam, bugün taburcu edilen 110 vaka ile toplam iyileşen sayısının 5 bin 223 olduğunu belirtti.
Ülke genelinde 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağından bu yana en düşük vaka artışının bugün görüldüğü ifade edildi.
Malezya hükümeti, kısmi sokağa çıkma yasağını 9 Haziran'a kadar uzatmıştı.