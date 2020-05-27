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Malezya'da iyileşen Kovid-19 vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-27 07:09:19 -
Malezya'da iyileşen Kovid-19 vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilip hastanede tedavi edilenlerin iyileştikten hemen sonra bırakılmayacağını, 14 gün sonra taburcu edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın açıklamasında, bugüne kadar Kovid-19 hastalarına uygulanan protokolü değiştirmeye karar verdiklerini belirterek "Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre hastaların iyileştikten 14 gün sonra virüs bulaştırma ihtimali sıfır. Bu sebeple hastalarımızı iyileştikten sonra 2 hafta bekleteceğiz." dedi.

Ramazan Bayramı sonrası ev ziyaretlerinin de ülke genelinde artabileceğine dikkati çeken Nur Hişam, taburcu edilen Kovid-19 vakalarının bu ziyaretlerde bulunması halinde virüs bulaştırma riski taşıyabileceğini ifade etti.

Malezya'da toplam Kovid-19 vakası 7 bin 604 olurken, ölenlerin sayısı 115, iyileşenlerin sayısı 6 bin 41 olarak açıklandı.


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