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Aktüel Malezya-Tayland sınırında güvenlik güçleriyle çatışan 18 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Malezya-Tayland sınırında güvenlik güçleriyle çatışan 18 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:39:55 -
Malezya-Tayland sınırında güvenlik güçleriyle çatışan 18 kişi gözaltına alındı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya polisi, ülkenin Tayland sınırında güvenlik güçleriyle kaçakçılar arasında yaşanan ve bir Malezyalı sınır polisinin ölümüne sebep olan silahlı çatışmaya karıştığından şüphelenilen 18 kişiyi gözaltına aldı.

Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, yazılı açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Perlis eyaletinin Tayland sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışan 3'ü Taylandlı ve 15'i Malezyalı toplam 18 kişinin polis tarafından yakalandığını bildirdi.

Kaçakçıların Tayland'a, uyuşturucu olarak kullanılan Güneydoğu Asya'ya özgü tropik kratom ağacı yaprakları geçirmeye çalışırken yakalandıklarını belirten Şef Abdul Hamid, kaçakçıların dün sınır bölgesindeki silahlı çatışmaya dahil olduklarına dair bulgular elde edildiğini kaydetti.

Yaşları 19 ile 37 arasında değişen şüphelilerin, "cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlamalarından yargılanmak üzere mahkemeye götürüldüğü ifade edildi.

Malezya'nın Perlis eyaletinin Tayland sınırında dün kaçakçılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirmişti.

Çatışmada ağır yaralanan bir polisin ise tedavisi ise sürüyor.

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