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Malezya polisinin tabancası Türkiye'den

TİSAŞ, Zigana PX-9 model tabancanın Malezya'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzaladı- TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem:- "Yurt dışında üretim anlamında Malezya ikinci ülke olacak"- "Bölgede vergisiz ihracat yapılabilen ülkeler var. Partner firmamızın hedefinde oralar da var. İlk etapta kendi ülkelerindeki emniyet güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılacak"

28 Mart 2019 Perşembe 09:12
Malezya polisinin tabancası Türkiye'den

LANGKAWİ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin silah üreticilerinden Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), Zigana PX-9 model tabancanın Malezya'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2019) Türk savunma sanayisi firmalarının katılımıyla sürüyor.

Ürünleri başta Türkiye olmak üzere, ABD, Pakistan, Azerbaycan, Filipinler, Irak'ın aralarında bulunduğu 30'a yakın ülkede kullanılan TİSAŞ, fuar kapsamında IDC Technologies SDN. BHD. ile teknoloji transferi ve Malezya'da ortak üretime yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Gerekli yatırımların hayata geçmesiyle şirketin yurt dışında ortak üretim yaptığı ülke sayısı 2'ye çıkacak.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem, AA muhabirine, vardıkları anlaşma doğrultusunda teknoloji transferi yoluyla polimer gövdeli Zigana PX-9 tabancasını Malezya'da ortak üretmek için ilk adımı attıklarını söyledi.

Zigana PX-9'un ihracatta önde giden bir model olduğunu ifade eden Erdem, halen Filipinler polisinin kullanımına yönelik üretim yaptıklarını bildirdi.

Erdem, şöyle konuştu:

"Aynı modeli burada üreteceğiz. Yurt dışında üretim anlamında Malezya ikinci ülke olacak. Daha önce başka ülkede farklı bir modelimizi ortak üretim olarak yapıyorduk. Burası yurt dışında ikinci üretim yeri. Silah sektöründe birçok ülkede ortak üretimler yapabilmek için dünyanın öbür ucuna kadar geldik. İnşallah bundan sonra da başarılı oluruz. Böyle yatırım yaptıkça devamı geliyor. Hedefimiz büyük, ne kadar olacağını zaman gösterecek."

Firmanın kendilerine daha önce ortak üretim yaptıkları ülke dolayısıyla ulaştığını anlatan Erdem, değerlendirmelerin ardından mutlu sona geldiklerini dile getirdi.

- Yeni pazarlara kapı aralanacak

Erdem, imza doğrultusunda bundan sonra atılacak adımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Onlar burada altyapı hazırlıklarına başlayacaklar. Altyapı bittikten sonra üretim bazında önce montaj ve kısmi bir üretim, daha sonra üretimin tamamına yönelik teknoloji transferi yapacağız. İlk etapta tesis yılda 20 bin adet üretim kapasiteli olarak dizayn edilecek. Sonrası için daha büyük bir tesis düşünülüyor. Silahın başlangıçta kısmi bir bölümü burada üretilecek, parçalar Türkiye'den gelecek. Zaman içinde hem kapalı alan genişleyecek hem de altyapı durumuna göre tamamına yakını burada üretilecek. Burada sivile yönelik talep az ama askerin ve polisin ihtiyacı çok. Bunun yanında bölgede vergisiz ihracat yapılabilen ülkeler var. Partner firmamızın hedefinde oralar da var. İlk etapta kendi ülkelerindeki emniyet güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılacak."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:12
  1. Langkawi uluslararası denizcilik ve havacılık fuarı
  2. LIMA 2019
  3. Malezya
  4. tabanca
  5. TİSAŞ
  6. Trabzon Silah Sanayi AŞ
  7. Zigana PX-9

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