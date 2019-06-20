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Malezya: "MH17’nin düşürülmesine Rusya’nın dahil olduğunun kanıtı yok"

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşürülen Malezya havayollarına ait MH17 sefer numaralı uçağın düşürülmesine Rusya’nın dahil edilmesini kabul etmedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:16
Malezya: "MH17’nin düşürülmesine Rusya’nın dahil olduğunun kanıtı yok"

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşürülen Malezya havayollarına ait MH17 sefer numaralı uçağın düşürülmesine Rusya’nın dahil edilmesini kabul etmedi.


Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad yaptığı açıklamada, Rusya’nın Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda yere çakılan MH17 sefer numaralı Malezya uçağının düşmesine dahil edilmesini kabul etmedi. Mahathir, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin bulgularının doğru olduğunu düşünmediğini söyleyerek, "Çok mutsuzuz, çünkü bu olay en başından beri Rusya’yı yanlış yapmakla suçlama konusunda siyasi bir sorun haline geldi. Enkazı incelemeye başlamadan önce bile sorumlu Rusya diyorlardı. Ancak, bunu kabul etmemiz çok zor" dedi.


Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, dün düzenlenen basın toplantısında, 298 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağın düşürülmesinden 4 kişinin sorumlu tutulduğunu ve bunlardan 3’ünün Rus ordusu veya istihbarat kökenli olduğunu açıklayarak, bu 4 kişi hakkında uluslararası tutuklama talebinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:16
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