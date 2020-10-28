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Dünya Malezya Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı
Dünya

Malezya Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı

Malezya hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumları ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 07:27:00 -
Malezya Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı

Yazılı bir açıklama yapan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Müslümanlara yönelik artan düşmanlığa dikkat çekerek, "Malezya, başkalarının hakkı ihlal edilmediği müddetçe ifade özgürlüğü ve temel insan haklarını destekleme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret etmenin ifade özgürlüğünün ötesinde olduğunu belirten Bakan Hişamuddin, "Bu tür hareketler İslam'a ve dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca Müslümana karşı açık bir provokasyondur" dedi. 

Hisamuddin, Malezya'nın çok kültürlü, çok dinli, demokratik bir ülke olarak farklılıklar arasında uyum ve bir arada yaşama kültürünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

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