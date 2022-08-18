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Siyaset Malezya Kralı Abdullah Şah’tan Diyanet’e ziyaret! Tüm eserleri dikkatle inceledi
Siyaset

Malezya Kralı Abdullah Şah’tan Diyanet’e ziyaret! Tüm eserleri dikkatle inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, TUSAŞ ziyaretinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 23:42:00 -
Malezya Kralı Abdullah Şah’tan Diyanet’e ziyaret! Tüm eserleri dikkatle inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve eşi Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Sultan Abdullah Şah ve eşi Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı Yerleşkesi’nde yer alan kütüphanede ilk olarak, el yazması ve nadir eserlerin bulunduğu bölümü gezdi.

16 bin el yazması ve 5 bin taş baskı eserle ilgili bilgi aldı

Sultan Abdullah Şah ve eşi Kraliçe Tunku Azizah burada, korumalı dolaplar içinde, hassas iklimlendirme cihazların bulunduğu, yüksek güvenlikli özel bir bölümde muhafaza edilen 16 bin el yazması ve 5 bin taş baskı esere ilişkin Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Lamia Levent Abul’dan bilgi aldı.

Daha sonra el yazması eserlerin restorasyonunun yapıldığı bölümü gezen Kral ve Kraliçe, bir eserin restorasyon sırasında yapılan işlemleri anlatan videoyu ilgiyle seyretti. Sonrasında, kütüphane koleksiyonlarının bulunduğu 130 bin basılı eserin, 5 bin süreli yayının ve dijital kayıtların yer aldığı katları gezen Kral ve Kraliçe, farklı dillerde yazılanlar dahil olmak üzere Peygamber Efendimizin (s.a.s) hayatını anlatan eserlerin yer aldığı bölümlerdeki kitapları da dikkatlice inceledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eserlerinden hediye edildi

Kral ve Kraliçe’ye, özel basım Kur’an-ı Kerim, İngilizce’ye çevrilerek hazırlanmış 7 ciltlik Hadislerle İslam, Arapça’ya çevrilmiş Fetvalar kitabı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eserlerinden hediye edildi.

Sultan Abdullah Şah ve eşi Kraliçe Tunku Azizah’a ziyaretinde, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Kadir Dinç ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt da eşlik etti.

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