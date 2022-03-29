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Teknoloji Malezya HÜRJET'i radarına aldı
Teknoloji

Malezya HÜRJET'i radarına aldı

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin ve beraberindeki heyet, "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" Fuarı'ndaki TUSAŞ standına ziyaret gerçekleştirdi. Zainudin ziyaret sırasında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den HÜRJET ve ANKA SİHA hakkında bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 17:20:00 -
Malezya HÜRJET'i radarına aldı

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı ikinci gününde savunma endüstrisi profesyonelleri, yerli ve yabancı delegasyonların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Kalabalık bir heyetle TUSAŞ standını ziyaret eden İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın eşlik ettiği Türk delegasyonu tarafından karşılandı.

Hamzah Zainudin, Genel Müdür Kotil'den özelikle Hürjet ve Anka hakkında bilgi aldı ve Türk heyetiyle kısa toplantı gerçekleştirdi.

Dünyanın da yakından takip ettiği Malezya'nın jet eğitim uçağı ihalesine TUSAŞ ürünü Hürjet platformu da katılım sağlıyor. Görüşmenin ardından Kotil, Hamzah Zainudin'e hediye takdim etti.

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