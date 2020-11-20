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Aktüel Malezya Başbakanı Muhyiddin, Kovid-19'un APEC'in bölgesel ticaretini derinden etkilediğini söyledi
Aktüel

Malezya Başbakanı Muhyiddin, Kovid-19'un APEC'in bölgesel ticaretini derinden etkilediğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:45:37 -
Malezya Başbakanı Muhyiddin, Kovid-19'un APEC'in bölgesel ticaretini derinden etkilediğini söyledi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, APEC'in ekonomik önceliklerini derinden etkilediğini bildirdi.

Muhyiddin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Görüşmesinin açılışında konuştu.

İnternet üzerinden yapılan görüşmede Muhyiddin, yeni tip koronavirüs salgınının APEC'in önemini dünyaya bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Mevcut ekonomik gerileme karşısında kendi yöntemlerimizle ticaret ve yatırım yapmayı sürdürmeliyiz. Hep birlikte bölgemizi hızlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme yoluna koymak için uğraşmalıyız." şeklinde konuştu.

Muhyiddin, Malezya'nın APEC üyeliği sayesinde bölgeler arası ticaretini giderek güçlendirdiğini dile getirerek, "Malezya, müreffeh gelecek için insani fırsatları en iyi şekilde kullanma prensibinden yanadır. APEC üyeleri olarak toplumlarımızın refahına katkı sağlamak için her şeyi yapmamız gerekmektedir." diye konuştu.

Kovid-19 sonrası küresel ekonomik iyileşmede APEC'in önemine dikkati çeken Muhyiddin, "Kovid-19 salgını, APEC'in bölgesel ticaretini ve ekonomik önceliklerini derinden etkilemiştir. Salgının ekonomik etkilerini azaltmaya çalıştığımız bu günlerde dünya, küresel ekonomik toparlanma konusunda APEC'in adını daha fazla anmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, APEC'in küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 60'ına tekabül ettiğini belirterek, üye ülkelere birlikte bu dönemde iş birliğini artırma mesajı verdi.

Bu sene ilk defa sanal ortamda gerçekleşen APEC Ekonomi Liderleri Görüşmesine ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve üye ülkelerin liderleri de telekonferans yoluyla katıldı.

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