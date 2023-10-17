Malezya Başbakanı: HAMAS'ı kınamamız için Batılı ülkeler tarafından yapılan baskıları reddediyoruz!

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsmail Heniyye'ye kendilerine HAMAS'ı kınaması için Batı ülkeleri tarafından yapılan baskıları kesin bir şekilde reddettiğini dile getirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü

Malezya halkının, Filistin halkının yanında olduğunu, işgale karşı başlattığı Aksa Tufanı harekatında da bu halka destek verdiğini dile getiren Enver İbrahim, kendilerine HAMAS'ı kınaması için Batı ülkeleri tarafından yapılan baskıları kesin bir şekilde reddettiğini dile getirdi.

Heniyye de görüşmede Malezya'yı Filistin davası konusunda sergilediği tavırdan ve HAMAS'ı ve Filistin direnişini kınaması için Batı ülkelerinin ve ABD'nin yaptığı baskılara boyun eğmemesinden dolayı takdir ettiğini, işgal karşısındaki destek ve yardımlarından da memnun olduklarını dile getirdi.

Heniyye, "Biz Filistin halkı olarak uluslararası kararlara uygun bir şekilde, özgür ve onurlu bir şekilde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmak istiyoruz." ifadesine yer verdi.

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