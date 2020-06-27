Malezya, Arakanlı mültecileri geri çevirmeye devam edecek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, ülkeye yasa dışı yollarla ulaşmaya çalışan Arakanlı mültecileri geri çevirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, hükümetin bu konudaki tavrını değiştirmeyeceğini ve şimdilik en iyi çözümün mültecileri geri yollamak olduğunu vurgulayarak, "Dışişleri Bakanlığımız da söz konusu meseleye dair Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile müzakereleri sürdürmektedir." dedi.

Malezya'yı bu konuda yardımsever olmamakla eleştiren ülkelerin hiçbirinin Arakanlı mültecileri kabul etmediğinin altını çizen Bakan İsmail, "Eğer yardımseverlik için mücadele ediyorlarsa Malezya'daki Arakanlıları ülkelerine almaları için kendilerine çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

İsmail, Malezya'nın yaklaşık 200 bin Arakanlı mülteciyi misafir ettiğine dikkati çekerek, "Mültecilere insani şekilde davranıyoruz. Bu konuda belki dünyada en iyi ülkelerden biriyiz. Fakat kimse iyi niyetimizi suistimal edip Arakan sorununu Malezya'nın tek başına çözmesi için baskı kurmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Bu olaydan üç gün sonra Malezya'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan yaklaşık 300 Arakanlı sığınmacı daha ülkeye girmek üzereyken geri çevrilmişti.

Mültecilerin geri çevrilmesi ve gözaltına alınması üzerine İnsan Hakları İzleme Örgütü, Malezya'yı Arakanlı mülteciler konusunda uyaran bir açıklama yapmıştı.