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Malcolm X unutulmadı

ABD'de ırkçılıkla mücadelede sembol isim haline gelen Müslüman aktivist Malcolm X, vefatının 54. yılında anılıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:45

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan ve fikirleri hâlâ büyük bir kesim tarafından benimsenen Müslüman aktivist Malcolm X, vefatının 54. yılında anılıyor. Irkçılığa karşı verdiği mücadelede, siyah ve beyaz ayrımını İslam’ın hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle yok etmeye çalışan Malcolm X,’in suikasta kurban gidişinin üzerinden 54 yıl geçti.

19 Mayıs 1925’te doğan Malcolm X’in rahip babasının suikasta kurban gitmesi ve annesinin akli dengesini kaybetmesinin ardından zorluklarla dolu bir yaşamı oldu. 21 yaşında hırsızlıktan hapse giren Malcolm X, burada siyahileri savunan Elijah Muhammed önderliğindeki Nation of Islam hareketiyle tanıştı bu hareketin en önemli sesi ve yüzü oldu. 

Malcolm X’in adalet ve eşitlik için verdiği mücadelenin öğretileri nesiller boyu birçok kişiye yol gösterdi ve birçok kişinin İslam’ı benimsemesini sağladı. Malcolm, karizmatik duruşu, açık sözlülüğü ve güçlü hitabeti sayesinde kısa sürede İslam Milleti hareketinin ve siyahilerin haklarının güçlü bir sesi oldu. İslam Milleti adına televizyon ve radyo programlarına katılan, köşe yazıları yazan, büyük kitlelere hitap eden Malcolm sayesinde hareketin, 1952’de 500 olan üye sayısı 1963’te 30 bine ulaştı. 1964’te Müslüman Camii hareketini kurdu.

Malcolm X, 21 Şubat 1965’te Harlem’deki Audubon Balo Salonu’nda bir konuşma yaptığı sırada yanına yaklaşan 3 kişinin silahından çıkan 15 kurşunun hedefi oldu. 

Hastaneye kaldırılan Malcolm X kurtarılamadı ve 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:45
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