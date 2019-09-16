Malazgirt’te milli takım seçmeleri

Muş’ta milli takım altyapısını oluşturmak için 2006 doğumlu sporcuların katılımıyla seçmeler yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Van Şubesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Muş Şubesi işbirliğiyle yapılan seçmelere Muş il merkezi, Hasköy ve Malazgirt ilçesindeki takımların altyapılarında oynayan 150’ye yakın sporcu katıldı. TFF Bölge Antrenörü Faruk Aklı, ASKF Başkanı Kemal Türkan, TÜFAD Başkanı Alparslan Has, Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli nezaretinde yapılan seçmeler sonrasında belirlenecek olan futbolcular, TFF Van bölge karmasına alınacaklar.

Konu hakkında bilgi veren ASKF Başkanı Kemal Türkan, Muş il merkezi ve tüm ilçelerin altyapılarında oynayan 2006 doğumlu sporcular arasında milli takım altyapısını oluşturmak için seçmeler yaptıklarını belirtti. Kemal Türkan, “Burada yaklaşık 150 gencecik çocuğumuzu milli takım seçmelerine çağırdık. Muş ilimiz zaten bir futbolcu kaynağı. İnşallah bu sene de buradan oyuncu seçeceğiz. Buradan belirlediğimiz ve diğer bölgelerden belirlenen futbolcularla Van bölge seçmelerine katılacaklar. Geçtiğimiz yıl altı futbolcumuz seçilmişti. İnşallah bu yıl bu sayı daha fazla olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Çünkü çok kaliteli sporcularımız var” dedi.

Malazgirt ilçesinde yaktığı yeşil ışıkla adından söz ettiren Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin geçtiğimiz yıl 1071 Malazgirt Spora verdiği destek sayesinde U16’da şampiyon olan takım sporcuları, milli takım seçmelerine katılmak için Muş’a geldiler. 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, Malazgirtli çocukların rüyalarını Yeşilay sayesinde bir bir gerçekleştirdiklerini söyledi. Türeli, “Geçtiğimiz yıl Yeşilay Cemiyeti ilçemizde bir yeşil ışık yakmıştı. Yeşilay sayesinde ilçe halkı ilk defa U16’da şampiyonluk yaşamıştı. Şimdi bir halleri daha gerçekleşti, o da milli takım seçmeleri. Yeşilay sayesinde, uyuşturucudan ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak duran çocuklarımızı milli takım seçmelerine getirebildik. Yeşilay’la projemizin bitmesine rağmen bizler gönüllülük esaslarını ön plana çıkararak bu takımı ileriye taşımaya devam ediyoruz. Teşekkürler Yeşilay, iyi varsın” dedi.